Çin Başbakanı Li Qiang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü

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Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili yatırımların artırılması ve kültürel etkileşim ele alınırken Li, Katar'ın Ortadoğu'daki arabuluculuk çabalarına destek verdi.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, pazartesi günü Beijing'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Li görüşmede, "Çin'deki Katar yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor ve iki yönlü yatırımların kalitesi ile verimliliğini artırmak amacıyla daha fazla Çinli şirketin Katar'da yatırım yapmasını destekliyoruz" dedi. Öte yandan Li, Katar'ın Çinli şirketler için elverişli bir kalkınma ortamı yaratmaya devam edeceğine ve Katar'daki Çinli vatandaş, kurum ve projelerin güvenliğini koruyacağına inancını dile getirdi.

Çin Başbakanı tarafların ayrıca, iki ülke halklarını daha da yaklaştırmak için kültür, eğitim, dev pandaların korunması ve araştırma alanlarında halklar arası ve kültürel etkileşimi artırması gerektiğini söyledi.

Katar'ın Ortadoğu meselelerindeki arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirten Li, bölgede en kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesi için Katar, diğer bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Al Sani ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülkenin karşılıklı güven ve saygıyı kararlılıkla gözeterek karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde ettiğini söyledi.

Katarlı başbakan, ikili ilişkilerin önümüzdeki altın çağında Çin ile her düzeydeki temasları artırmaya, ekonomi ve ticaret, yüksek ve yeni teknolojiler ile ileri imalat sektörlerinde tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'in Ortadoğu'da barış ve istikrarı hedefleyen çabalarına övgü ve takdirlerini dile getiren Al Sani, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünde ve bölgede barışın yeniden tesisinde kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü - Son Dakika

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