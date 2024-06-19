Çin Başbakanı Li Qiang Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda ve Avustralya ziyaretlerinin ardından Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Li, iki ülke arasındaki stratejik karşılıklı güvenin pekiştirilmesi, kültürel etkileşimlerin artması ve Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçlar doğurmasıyla Çin-Malezya ilişkilerinin sağlam gelişme kaydettiğini belirtti. Li, Malezya'da bulunduğu süre boyunca Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender ve Başbakan Enver İbrahim ile görüşecek ve ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlama etkinliğine katılacak.

19.06.2024 12:10
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KUALA LUMPUR, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda ve Avustralya ziyaretlerini gerçekleştirdiği 8 günlük turun üçüncü ve son ayağında resmi ziyaret için Salı günü Malezya'ya ulaştı.

Li, ülkeye varışında yaptığı açıklamada, 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana stratejik karşılıklı güvenin sürekli pekiştirilmesi, kültürel ve halklar arası etkileşimlerin her zamankinden daha yakın hale gelmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçlar doğurmasıyla Çin-Malezya ilişkilerinin sağlam gelişme kaydettiğini, bu durumun ise iki ülke halkına somut faydalar sağlayıp bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Li, geçtiğimiz yıl Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunu ortaklaşa inşa etmeye yönelik önemli bir mutabakata vararak Çin-Malezya ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını hatırlattı.

Lin, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirerek kalkınma stratejileri arasındaki uyumu daha da güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, medeniyetler arasındaki etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi artırmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasını ilerletmek, böylelikle bölge ve dünya genelinde barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunmak üzere Malezya ile el ele vermeye hazır olduklarını belirtti.

Li, Avustralya'ya resmi ziyaret düzenleyip Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nı gerçekleştirdikten sonra Kuala Lumpur'a geçti.

Li, Malezya'da bulunduğu süre boyunca Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender ve Başbakan Enver İbrahim ile görüşecek ve ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlama etkinliğine katılacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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