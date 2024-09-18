Çin Başbakanı'ndan UAEA'ya Destek Mesajı

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BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 68. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı'na kutlama mesajı gönderdi.

Pazartesi günkü mesajında nükleer enerjinin önemli bir temiz enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşitlik ve kazan-kazan işbirliğine dayanan küresel bir nükleer güvenlik yapısı inşa edilmesini önerdiğini ifade etti.

Li, 40 yıl önce UAEA'ya katılan Çin'in o günden bu yana ajans çalışmalarını her zaman somut eylemlerle desteklediğini belirtti. Bu çerçevede iki tarafın, nükleer enerjinin geliştirilmesi ve kullanımının yanı sıra nükleer güvenlik, koruma önlemleri ve yayılmanın önlenmesi alanlarında da çok yönlü işbirliği yaptığını ifade eden Li, bunun sonucunda verimli sonuçlar elde edildiğini ve küresel nükleer enerjinin yönetişimi ve gelişimine önemli katkılarda bulunulduğunu söyledi.

Li, Çin'in küresel nükleer enerji yönetişimini daha adil ve rasyonel, nükleer enerji gelişimini daha kapsayıcı ve nükleer enerji işbirliğini daha açık ve kurallı hale getirmek için Çin'in UAEA ve üye ülkelerle işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.