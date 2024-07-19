Çin, Beijing'de uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek

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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, ilaç ve sağlık alanında küresel bilim insanlarını ülkeye çekmek üzere kentin güneyindeki bir banliyöde uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek.

Boao Asya Forumu kapsamında düzenlenen ve Perşembe günü sona eren 3. Küresel Sağlık Forumu Konferansı'nda, farmasötik inovasyon parkının Beijing E-Town olarak da bilinen Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alacağı duyuruldu.

Uluslararası şirketlerin genel merkezlerinin toplanacağı ve 5,8 kilometrekarelik alana sahip olması planlanan parkta, dünya standartlarında uzmanlaşmış hastane ve ilaç endüstrisinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Beijing E-Town Yönetim Komitesi Direktörü Kong Lei, parkta nicel sentetik biyoloji, yeni nesil yüksek verimli sıralama teknolojisi ve iyileştirici gen düzenleme teknolojisi gibi sağlık alanında öncü olan alanların hedefleneceğini söyledi.

Kong, "Park, dünya genelinden bilim ve teknoloji alanındaki stratejik bilim insanlarını, bu alanda dünya standartlarında liderleri ve yenilikçi ekipleri çekecek" dedi.

Beijing E-Town, ilaç, sağlık ve farmasötik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) gibi 10 alanı kapsayan ilk yapay zeka uygulama senaryolarını kısa süre önce yayımlamıştı.

Kong, "Biyoteknoloji ve bilişim teknolojisinin entegrasyonunu teşvik edeceğiz ve yapay zekanın hesaplama gücüyle yeni ilaçların Ar-Ge'sini destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.