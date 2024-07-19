Çin, Beijing'de uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Beijing'de uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek

Çin'in başkenti Beijing, ilaç ve sağlık alanında küresel bilim insanlarını ülkeye çekmek üzere kentin güneyindeki bir banliyöde uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek. Parkta, dünya standartlarında uzmanlaşmış hastane ve ilaç endüstrisinin geliştirilmesine odaklanılacak. Ayrıca, parkta sağlık alanında öncü olan alanlar hedeflenecek ve dünya genelinden bilim ve teknoloji alanındaki stratejik bilim insanları, liderler ve yenilikçi ekipler çekilecek.

19.07.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, ilaç ve sağlık alanında küresel bilim insanlarını ülkeye çekmek üzere kentin güneyindeki bir banliyöde uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek.

Boao Asya Forumu kapsamında düzenlenen ve Perşembe günü sona eren 3. Küresel Sağlık Forumu Konferansı'nda, farmasötik inovasyon parkının Beijing E-Town olarak da bilinen Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alacağı duyuruldu.

Uluslararası şirketlerin genel merkezlerinin toplanacağı ve 5,8 kilometrekarelik alana sahip olması planlanan parkta, dünya standartlarında uzmanlaşmış hastane ve ilaç endüstrisinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Beijing E-Town Yönetim Komitesi Direktörü Kong Lei, parkta nicel sentetik biyoloji, yeni nesil yüksek verimli sıralama teknolojisi ve iyileştirici gen düzenleme teknolojisi gibi sağlık alanında öncü olan alanların hedefleneceğini söyledi.

Kong, "Park, dünya genelinden bilim ve teknoloji alanındaki stratejik bilim insanlarını, bu alanda dünya standartlarında liderleri ve yenilikçi ekipleri çekecek" dedi.

Beijing E-Town, ilaç, sağlık ve farmasötik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) gibi 10 alanı kapsayan ilk yapay zeka uygulama senaryolarını kısa süre önce yayımlamıştı.

Kong, "Biyoteknoloji ve bilişim teknolojisinin entegrasyonunu teşvik edeceğiz ve yapay zekanın hesaplama gücüyle yeni ilaçların Ar-Ge'sini destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Beijing'de uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 16:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Beijing'de uluslararası bir farmasötik inovasyon parkı inşa edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement