Çin, Bilgi İşlem Gücüne 4 Trilyon Yuan Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Bilgi İşlem Gücüne 4 Trilyon Yuan Yatırım Yapacak

Çin, Bilgi İşlem Gücüne 4 Trilyon Yuan Yatırım Yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 döneminde bilgi işlem gücü ağlarına 4 trilyon yuan yatırım planlıyor.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) bilgi işlem gücü ağlarına 4 trilyon yuan (589,2 milyar ABD doları) tutarında yeni doğrudan yatırım yapılması bekleniyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Jiang Yi cuma günkü basın toplantısında, bilgi işlem gücü geliştirme çalışmalarının temel olarak kurumsal yatırımlara dayandığını belirterek, bu durumun özel sektör yatırımları için muazzam bir alan yaratacağını söyledi.

Çin, iç talebi canlandırmak ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak amacıyla "Altı Ağ" girişimine büyük çaplı yatırımlar yapmayı planlıyor.

Bu altı ağ, su şebekeleri, yeni tip elektrik şebekeleri, bilgi işlem gücü ağları, yeni nesil iletişim ağları, kentsel yeraltı boru hattı ağları ve lojistik ağlarından oluşuyor.

Jiang, bu altı ağın bağımsız çalışan ayrı sistemler olmadığını, aksine derin karşılıklı bağlantı, karşılıklı güçlendirme ve uyumlu destek özelliklerine sahip entegre bir bütün oluşturduğunu belirtti.

Jiang, 15. Beş Yıllık Plan döneminde doğalgaz, su, drenaj ve ısıtma altyapısındaki eksiklikleri giderme çalışmalarını hızlandırmak, kentsel altyapının dayanıklılığını artırmak ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeraltı boru hattı ağlarına yaklaşık 5 trilyon yuan yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yılın ilk yarısında su şebekesi projelerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 artışla 10,8 milyar yuandan fazla özel sermaye çektiğini kaydeden Jiang, özel teşebbüslerin katılımını teşvik etmek amacıyla istikrarlı işletme getirisi sağlayan daha fazla projenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Jiang, politika kazanımlarının devreye girmesiyle birlikte altı ağın inşaatının hızlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Bilgi İşlem Gücüne 4 Trilyon Yuan Yatırım Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
16:37
TikTok’ta rezil paylaşımları vardı Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:26:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Bilgi İşlem Gücüne 4 Trilyon Yuan Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.