Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliğine Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliğine Açık

19.08.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, global kalkınma için bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bilimsel ve teknolojik inovasyonların küresel kalkınma ve modernizasyona güç vermesini sağlamak üzere çeşitli ülkelerle etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Mao, salı günkü basın toplantısında hafta sonu Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

15 ülkeden robotik ekiplerin etkinliğe katıldığını kaydeden Mao, bu durumun Çin'in yapay zeka ve robotik alanlarındaki rekabet gücünü ve etkisini ortaya koyduğu yönünde yorumlar olduğunu belirtti.

Mao, "Görüntüleri ben de izledim ve insansı robotların laboratuvardan çıkıp günlük hayata geçtiğine şahit oldum" dedi.

Çin'in son dönemde Dünya Yapay Zeka Konferansı, Dünya Robot Konferansı ve Dünya İnsansı Robot Oyunları gibi etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Mao, bu etkinliklerin yapay zeka ve robotik alanlarındaki yenilikçi başarıları sergilediğini ve en yeni teknolojiler konusunda uluslararası etkileşime ve geleceğin endüstrileri hakkında diyaloğa yönelik bir platform oluşturduğunu ifade etti.

Mao, bilimsel ve teknolojik inovasyonun ve insanlığın ilerlemesinin ancak açıklık ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği görüşünde olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliğine Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:43:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliğine Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.