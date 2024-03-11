ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri
1. Çin'in bilim ve teknolojisi ile ilgili çeşitli görüntüler
2. Elektrikli araçların çeşitli görüntüleri
6. SES 4 (İngilizce): ROGER AGANA, News Ghana Genel Müdürü
Çin yüksek kaliteli kalkınma yoluyla modernleşmesini sürdürürken, bilim ve teknolojideki ilerlemenin güç verdiği inovasyon ise ülke için yeni bir büyüme motoru haline geldi.
Uluslararası gözlemciler, Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu arayışına ilişkin fikirlerini dile getirdi.
"Bilim ve teknoloji gelişimi, ekonomiyi yönlendiren her türlü gelişmenin önemli bir bileşenidir. Çin, elektrikli araçlarda ve güneş panellerinde görülen inovasyon sayesinde aslında çok daha fazlasını yapıyor. Bilim ve teknolojideki bu gelişiminin büyük bir kısmı aynı zamanda Çin ekonomisine güç veriyor ve Çin toplumunu ilerletiyor."
"'İki Toplantı' sonrasında ortaya çıkan ve önemli olduğuna inandığım şeylerden biri de Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye (araştırma ve geliştirme) çok fazla yatırım yapacağının teyit edilmiş olması."
"Çin'in kalkınma modeli bilimsel ve teknolojik inovasyonlara dayanıyor. Çinliler bu bilimsel ve teknolojik inovasyonları çok başarılı şekilde kullanıma sokuyor."
SES 4 (İngilizce): ROGER AGANA, News Ghana Genel Müdürü:
"Çin'in bu hamlesi son derece olumlu çünkü teknolojinin her şeyi daha iyi ve daha akıllı hale getireceği, aynı zamanda da üretim maliyetlerini düşüreceği bakış açısıyla hareket ediyorlar. Sonuç olarak, Çin teknolojiyi tüm sektörleri iyileştirecek ve diğer ortakların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olacak şekilde kullanıyor. Çin'in geleceği ve teknolojik ilerlemesi hakkında oldukça iyimserim."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin, Bilim ve Teknolojideki İlerlemeyle Yeni Bir Büyüme Motoru Kazanıyor - Son Dakika
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