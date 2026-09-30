Çin Bilimler Akademisi, öncü bilim için ilk 10 projeyle program başlattı - Son Dakika
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Çin Bilimler Akademisi, öncü bilim için ilk 10 projeyle program başlattı

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Çin Bilimler Akademisi, öncü bilim alanlarında atılım ve kilit alanlarda özgün çıktı hedefleyen yeni bir program başlattı. İlk 10 proje; yeni element sentezi, karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, kimyasal bağların ölçümü ve sentetik hücre oluşturmayı kapsıyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısı, 29 Eylül 2026.

Çin Bilimler Akademisi salı günü yaptığı açıklamada, bilimin öncü alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirerek, kilit alanlarda önemli, özgün araştırma çıktıları elde etmeyi amaçlayan yeni bir programın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre program kapsamındaki ilk 10 proje, yeni elementlerin sentezi, karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, kimyasal bağların mikroskobik ölçümü ve sentetik hücrelerin oluşturulması gibi alanlardaki araştırmalara odaklanıyor. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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