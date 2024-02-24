Çin BM\'ye Ukrayna krizinin çözümü için uluslararası çaba çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Ukrayna krizinin çözümü için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Zhang, Cuma günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, krizin siyasi yollarla çözüme kavuşturulup kalıcı barışın sağlanabilmesi için adil ve makul çözüm yönünde çalışması gerektiğini söyledi.
Temsilci, söz konusu çağrıyı, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcının yıldönümüne denk gelecek şekilde planlanan BM Güvenlik Konseyi'nin üst düzey toplantısında yaptı.
Ukrayna krizinin, öngörülemez düzeyde hasara yol açtığını ve en acil önceliğin, silahlı çatışmaları durdurup barış görüşmelerini başlatmak ve barışı sağlamak olduğunu kaydeden Zhang, barışın tüm tarafların çıkarına olduğunu vurguladı.
Zhang, Çin'in ilgili tüm taraflara sorumluluk sergilemeleri ve gerilimin düşürülmesi ve görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik uygun şartların oluşturulması için yapıcı diplomatik çaba göstermeye çağırdığını belirtti. Zhang, ilgili tarafların, krizin uzamasından kar elde etmek için silah tedarik etmek şöyle dursun barışın gerçekleştirilmesini daha da zorlaştıracak yapay engeller çıkarmaktan uzak durması gerektiğini dile getirdi.
Ukrayna krizinin bahane eden bazı ülkelerin, ayrım gözetmeksizin tek taraflı yaptırımlar getirdiğini, sınır aşan yargı yetkisi kullandığını ve diğer ülkelerin işletmelerine haksız baskılar uyguladığını kaydeden Zhang, bunun küresel sanayi ve tedarik zincirlerini olumsuz şekilde etkilediğini ve küresel ticaret düzenini bozduğunu vurguladı.
Çin'in ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından Ukrayna meselesi bahane edilerek Çinli şirketlere getirilen yasadışı yaptırımlara şiddetle karşı çıktığını belirten Zhang, Çinli işletme ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını gözetme konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.
Çin'in Ukrayna krizinin yaratılmasında hiçbir rolü olmadığını ve krizin tarafı olmadığını hatırlatan Zhang, Çin'in krizden menfaat elde etmeye çalışmak bir yana çatışmaya kayıtsız kalmadığını ifade etti.
Zhang, Ukrayna konusunda, Çin'in her zaman tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine olanak sağlayan tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini savunduğu dile getirdi.
Zhang, "Çin'in Ukrayna meselesinin siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik yapıcı rolü ve aralıksız çabaları devam edecek" dedi.
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