Çin, Büyük Ölçekli Ekipman Yenileme ve Tüketim Malları Takasını Teşvik Ediyor

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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Çin'in büyük ölçekli ekipman yenileme ve tüketim malları takasına katılma konusunda yerli ve yabancı işletmelere eşit ölçüde destek sağladığını söyledi.

Ling Çarşamba günü yabancı sermayeli işletmelerle gerçekleştirilen söz konusu politikaların değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısında, ülkenin büyük ölçekli ekipman yenileme ve tüketim malları takasını teşvik etme yönünde bir stratejik karar alarak kampanya başlatacağını belirtti.

Bakan yardımcısı iç talebi etkin şekilde genişletip yatırımı canlandıracak kampanyanın, tüketimi artırarak yabancı sermayeli olanlar da dahil olmak üzere her tür işletme için büyük bir pazar potansiyeli yaratacağını ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı ülkenin dışa açılımı üst seviyede ilerleteceğini, iş ortamını en iyi duruma getireceğini ve yerli ve yabancı işletmelere kampanyaya katılımın yanı sıra ilgili hükümet alımları ve yatırım projelerinde eşit destek sağlayacağını vurguladı.

Ling yabancı işletmelerin fırsatları değerlendirerek Çin pazarını daha derinlemesine araştırmalarını ve ülkedeki yatırımlarını artırmalarını beklediklerini dile getirdi.

Toplantıya Çin'deki yabancı ticaret odalarının yanı sıra GE HealthCare, Philips ve Siemens Healthineers gibi yabancı kuruluşların temsilcileri de katılarak konuşma yaptı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ekipmanların büyük ölçekte yenilenmesini ve eski tüketim mallarının yenileriyle değiştirilmesini teşvik için politika sisteminin oluşturulduğu ülkede yerel yönetimlerin de buna yönelik eylem planları yayımladığını bildirdi.