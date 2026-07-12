Çin Büyükelçiliği\'nden Kültürel Etkinlik

MANİLA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği'nin düzenlediği halka açık etkinliklere bölgede yaşayan 1.000'den fazla kişi katıldı.

Cumartesi günkü etkinlikler kapsamında büyükelçiliği gezen ziyaretçiler, sergilenen geleneksel Çin dansı, guzheng müziği ve Shaolin Kung Fu performanslarını izleme imkanı buldu. Geleneksel Çin tıbbı uzmanlarından tavsiyeler alan ve geleneksel Çin kıyafetlerini deneme fırsatı da elde eden ziyaretçiler, katıldıkları uygulamalı kültürel etkinliklerde Çin kaligrafisi, taş baskı ve yuvarlak yelpaze süsleme gibi aktiviteleri bizzat deneyimledi.

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Jing Quan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin-Filipinler ilişkilerinin temelinin iki halk tarafından atıldığını söyledi. Jing, iki halkın ticaret ve kültür gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmesi ve Çin-Filipinler ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ortaklaşa ilerletmesi temennisinde bulundu.

Filipinler'de ilk kez halka açık etkinlikler günü düzenlediklerine dikkat çeken büyükelçilik, bu tür etkinliklerin, yerel halkın Çin kültürünü daha derinlemesine takdir etmesine ve sürükleyici deneyimler yoluyla Çin'i daha iyi anlamasına katkıda bulunduğunu belirtti.