Çin Büyükelçisi Xie Feng, ABD'yi Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi Xie Feng, ABD'yi Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Harvard Kennedy Okulu 2024 Çin Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'yi yeni dönemde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde Çin ile birlikte çalışmanın ve geçinmenin yolunu bulmaya çağırdı. Xie, Çin'in modernleşmesini sürdürmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmek için barışçıl bir uluslararası ortamın gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin-ABD ilişkilerinde beş noktaya işaret ederek, iki ülkenin birlikte daha parlak bir geleceğin kapılarını aralayabileceğine dikkat çekti.

22.04.2024 15:58
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WASHİNGTON, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'yi yeni dönemde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde Çin ile birlikte çalışmanın ve geçinmenin yolunu bulmaya çağırdı.

Xie, Cumartesi günü Harvard Kennedy Okulu 2024 Çin Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Azgın sellerin ortasında birbirimizden kopmamız değil, kenetlenmemiz gerekiyor. Çin'in tercihi açık ve net: yurtiçinde Çin'in modernleşmesini sağlamaya odaklanmak, uluslararası alanda ise insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum oluşturmak" dedi.

Büyükelçi, hem Çin'in modernleşmesini sürdürmek hem de insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmek için barışçıl bir uluslararası ortamın gerekli olduğunu ve istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisinin ise hayati önem taşıdığını vurguladı.

Xie, San Francisco Vizyonu'nu hayata geçirmek ve ikili ilişkiyi sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerletmek üzere Çin'in ABD ile ortaklaşa çaba sarf etmeye ve iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek için somut adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin-ABD ilişkilerine dair beş noktaya işaret eden Xie, iki tarafın ortaklaşa şekilde birbirlerine ilişkin doğru algı geliştirmeleri, anlaşmazlıkları etkin şekilde yönetmeleri, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmeleri, büyük ülkeler olarak sorumluluk almaları ve halklar arası etkileşimleri teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Çin-ABD ilişkilerinde eski günlere dönülemese de iki ülkenin birlikte daha parlak bir geleceğin kapılarını aralayabileceğine işaret eden Xie, umudun ise canlılık, yaratıcılık ve harekete geçme iradesini temsil eden gençlikte yattığını vurguladı.

Büyükelçi, herkes için kalıcı barış ve refah içeren bir gelecek yaratmak adına ABD'li gençleri Çin'e seyahat etmeye, iki ülkenin iyi geçinmesinin yolları konusunda akıl yürütülmesine katkıda bulunmaya ve iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Konferansa siyaset, iş dünyası ve akademik çevrelerden temsilciler, Harvard Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra ABD'de eğitim gören Çinli öğrenciler dahil olmak üzere 300'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua

Washington, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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