Çin Büyükelçisi Xie Feng, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri hakkında konuştu - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi Xie Feng, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri hakkında konuştu

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Amerikan Devletleri Örgütü üyesi ülkelerinin toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri bağlamında yeni bir uluslararası ilişkiler türü oluşturma konseptini açıkladı. Xie, Çin'in karşılıklı saygı ve güven ilkelerine bağlı olduğunu, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı savunduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in kalkınmayı ön planda tuttuğunu ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.

28.06.2024 13:27
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WASHINGTON, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, kısa süre önce Amerikan Devletleri Örgütü üyesi ülkelerinin toplantısına katılarak, Çin'in Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri bağlamında yeni bir uluslararası ilişkiler türü oluşturma konseptini etraflıca açıkladı.

Amerikan Devletleri Örgütü daimi gözlemcisi sıfatıyla örgütün 54. Olağan Genel Kurul Oturumu'na katılan Xie, Çarşamba günü bir diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Çin'in karşılıklı saygı ve güven ilkelerine bağlı olduğunu, ayrıca eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı savunduğunu ifade etti.

Xie, "Küresel meseleler herkes tarafından tartışılmalı ve dünyanın geleceğine birlikte karar verilmeli. Çin ve Latin Amerika ülkeleri birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı destek sağlayıp, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı savunmak için sesini duyurmalı ve barışçıl kalkınmaya uygun uluslararası ortamı geliştirmek üzere güçlerini birleştirmeli" dedi.

Büyükelçi, Çin'in kalkınmayı ilk sıraya koyduğunu ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.

Xie, "Gelişmekte olan ülkeler sonsuza kadar uluslararası sanayi zincirlerinin en altında tutulmamalı. 'Demokrasi', 'insan hakları', 'kurallar' ve 'kapasite fazlası' söylemleri bahane edilerek yapılan her türlü kısıtlama ve baskıya beraberce karşı çıkmalı ve kalkınma için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam yaratmak üzere birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Çin'in daima Küresel Güney'in sadık bir üyesi ve Küresel Güney'in kalkınma ve refahı için kritik bir güç olacağını vurgulayan Xie, "Gelişmekte olan diğer ülkelerden yaptığımız ithalatı aktif şekilde artıracak, çeşitli biçimlerde karşılıklı faydalı işbirlikleri yürütecek, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesine yardımcı olacak ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı hale beraberce getireceğiz" dedi.

Çin-Latin Amerika ülkeleri işbirliğine de değinen Xie, bu işbirliğinin her iki tarafın da bağımsız tercihi olduğunu belirterek, "Bu tür işbirlikleri, ihtiyaçlarımızı karşılıyor, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor ve herhangi bir üçüncü taraftan da etkilenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Çin'in Latin Amerika'da jeopolitik hesapları olmadığını belirten Xie, "Samimiyet, gerçek sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkelerini takip etmeye, daha fazla iyilik ve ortak çıkarların peşinden gitmeye ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ülkeleri topluluğu oluşturmak için daha fazla adım atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'in her zaman olduğu gibi örgüt ile diyalog ve etkileşimi artırıp dostane işbirliğinde bulunacağını, bölge ülkeleriyle iyi günde kötü günde yan yana olacağını ve ortak kalkınma için çalışacağını belirten Xie, böylece barış, güvenlik, refah ve ilerlemenin hakim olduğu, dünya için daha parlak bir geleceği birlikte başlatabileceklerini ifade etti.

Bu yılki oturum Paraguay'ın başkenti Asuncion'da yapıldı.

Kaynak: Xinhua

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