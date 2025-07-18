Çin Çevrimiçi Edebiyatı 2024'te Büyüyor

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in çevrimiçi edebiyat pazarının geliri 2024 yılında 49,55 milyar yuana (yaklaşık 6,9 milyar ABD doları) ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,37'lik artış anlamına gelen rakam, güçlü direnci ve umut verici beklentileri yansıtıyor.

Çin Ses-Video ve Dijital Yayıncılık Birliği tarafından 8. Çin Çevrimiçi Edebiyat Artı Konferansı'nın perşembe günkü açılışında yayımlanan rapora göre Çin'deki çevrimiçi edebiyat eserlerinin toplam sayısı 2024'te bir önceki yıla göre 4,2 milyon artışla 42,1 milyon adede ulaştı. Çin'in çevrimiçi edebiyat kullanıcı ölçeğiyse bir önceki yıla göre yüzde 16 artış göstererek 638 milyona yükseldi.

Birliğin Birinci Başkan Yardımcısı Zhang Yijun, yeni bir kitlesel kültürel sanat formu olarak ortaya çıkan Çin'in çevrimiçi edebiyatının, sektöre çeşitlilik katan bir değer sisteminin gelişimini teşvik ettiğini ve 2024'te bu edebiyatın mikro-kısa dramalara entegre edilerek sektörün dönüşümüne yönelik yeni yollar açıldığını söyledi.

2024 yılında çevrimiçi Çin edebiyatının fikri mülkiyet uyarlamalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,55'lik artışla 83.250'ye ulaşarak Çin kültürünün yurtdışında tanıtılmasında önemli bir faktör haline geldi.