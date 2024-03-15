Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatma sahasına taşıdı - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatma sahasına taşıdı

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 Ay keşif aracını taşıyacak roketin Hainan eyaletinde bulunan fırlatma sahasına ulaştığını duyurdu. Keşif aracı, bu yılın ilk yarısında Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayarak türünün ilk örneği olan bir görevi gerçekleştirecek. Fransa, İtalya, Avrupa Uzay Ajansı/İsveç ve Pakistan da görevde yer alacak.

15.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Chang'e-6 Ay keşif aracını taşıyacak roketin Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştığını duyurdu.

İdare, Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı aracının, halihazırda fırlatma sahasına nakledilmiş olan Ay keşif aracı ile birlikte fırlatma sahasında montaj ve test işlemlerinden geçeceğini belirtti.

Chang'e-6 Ay keşif aracının bu yılın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor. Keşif aracı Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayarak tarihte türünün ilk örneği olan bir görevi gerçekleştirecek.

İdare, Chang'e-6 görevinin iniş aracında Fransa, İtalya ve Avrupa Uzay Ajansı/ İsveç'ten bilimsel aygıtlar ve yörünge aracında da Pakistan'dan bir bilimsel yükün bulunacağını açıkladı.

İdare, fırlatma sahasındaki hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi devam etmekte olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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