Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatma sahasına taşıdı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Chang'e-6 Ay keşif aracını taşıyacak roketin Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştığını duyurdu.
İdare, Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı aracının, halihazırda fırlatma sahasına nakledilmiş olan Ay keşif aracı ile birlikte fırlatma sahasında montaj ve test işlemlerinden geçeceğini belirtti.
Chang'e-6 Ay keşif aracının bu yılın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor. Keşif aracı Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayarak tarihte türünün ilk örneği olan bir görevi gerçekleştirecek.
İdare, Chang'e-6 görevinin iniş aracında Fransa, İtalya ve Avrupa Uzay Ajansı/ İsveç'ten bilimsel aygıtlar ve yörünge aracında da Pakistan'dan bir bilimsel yükün bulunacağını açıkladı.
İdare, fırlatma sahasındaki hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi devam etmekte olduğunu kaydetti.
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