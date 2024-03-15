Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatma sahasına taşıdı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Aile işletmelerimiz güçlü olsun, üretimler sürdürülebilir olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karesi Hayvan Pazarı'nda düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, aile işletmelerinin güçlü olmasını ve üretimlerin sürdürülebilir olmasını istediklerini belirtti. Yumaklı, hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için faaliyetler planladıklarını ve çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerin de tarım çalışmalarına destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.