Çin, Çienfan Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Çienfan Uydularını Uzaya Gönderdi

05.06.2026 07:24
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Çin, Starlink'e rakip olacak Çienfan uydu ağının 11. grubunu uzaya fırlattı.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 11. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, Kutupsal Yörünge'deki planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 648'inci taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak 2025'te, beşincisi 11 Mart 2025'te, altıncısı 18 Ekim 2025'te, yedincisi 7 Nisan'da, sekizincisi 12 Mayıs'ta, dokuzuncusu 17 Mayıs'ta ve onuncusu 1 Haziran'da fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Teknoloji, Starlink, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Çienfan Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika

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