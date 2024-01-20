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Çin, Çimento ve Kok Endüstrilerinden Kaynaklanan Kirlilik Emisyonlarını Azaltmayı Planlıyor - Son Dakika
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Çin, Çimento ve Kok Endüstrilerinden Kaynaklanan Kirlilik Emisyonlarını Azaltmayı Planlıyor

Çin, yeşil kalkınma çabaları kapsamında çimento ve kok endüstrilerinden kaynaklanan kirlilik emisyonlarını azaltmaya yönelik planlarını açıkladı. Planlara göre, ülkenin kilit bölgelerinde çimento klinker üretim kapasitesinin yarısının 2025 yılına kadar ultra düşük emisyon dönüşümünü tamamlaması bekleniyor. Ayrıca, Çin'in toplam çimento klinker üretim kapasitesinin yüzde 80'inin 2028 yılına kadar dönüşümünün tamamlanması öngörülüyor. Benzer şekilde, Çin'in toplam kok üretim kapasitesinin yüzde 80'i de 2028 yılına kadar dönüşümünü tamamlayacak. Yerel yönetimler, ultra düşük emisyonlarla çalışan üreticilere vergi teşvikleri sağlamaya ve kirlilik azaltma teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmaya teşvik ediliyor. Çin, hava kirliliği kontrolünde önemli ilerlemeler kaydetmiş olup, karbondioksit emisyonlarını nihai zirve noktasına çıkarmayı ve karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedeflemektedir.

Çin, Çimento ve Kok Endüstrilerinden Kaynaklanan Kirlilik Emisyonlarını Azaltmayı Planlıyor
20.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 10:10
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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin, yeşil kalkınma çabalarının bir parçası olarak çimento ve kok endüstrilerinden kaynaklanan kirlilik emisyonlarını azaltmaya yönelik planlarını açıkladı.

Aralarında Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın da bulunduğu devlet organları tarafından Cuma günü yayımlanan planlara göre, ülkenin hava kirliliği kontrolü açısından kilit bölgelerinde, çimento klinker üretim kapasitesinin yarısının 2025 yılı sonuna kadar ultra düşük emisyon dönüşümünü tamamlaması bekleniyor.

2028 yılı sonuna kadar ise Çin'in toplam çimento klinker üretim kapasitesinin yüzde 80'inin dönüşümü tamamlanmış olacak.

Planlar ayrıca Çin'in toplam kok üretim kapasitesinin yüzde 80'inin de 2028 yılına kadar dönüşümünün tamamlanmasını öngörüyor.

Yerel yönetimler, ultra düşük emisyonlarla çalışan üreticilere vergi teşvikleri sağlamaya ve gelişmiş kirlilik azaltma teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmaya teşvik ediliyor.

Çin son yıllarda hava kirliliği kontrolünde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Örneğin, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğu, yaklaşık on yıl boyunca sürekli azaldı, 2022 yılında yıllık yüzde 3,3 düşüşle metreküp başına 29 mikrograma geriledi.

Ülke ayrıca 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını nihai zirve noktasına çıkaracağını ve 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşacağını açıklamıştı

Kaynak: Xinhua
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