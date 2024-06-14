Çin, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek için seminer düzenleyecek

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, 18 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Çin ve Arap ülkelerinden üst düzey askeri yetkililere yönelik bir seminere ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakanlığa göre, Beijing merkezli Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenecek seminerde temalı dersler, tartışmalar ve ziyaretler yer alacak.

Bakanlık, etkinliğin Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun sonuçlarını uygulamak, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşasını teşvik etmek için tasarlandığını kaydetti.