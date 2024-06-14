Çin, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek için seminer düzenleyecek - Son Dakika
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Çin, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek için seminer düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Arap ülkelerinden üst düzey askeri yetkililere yönelik bir seminer düzenleyeceğini duyurdu. Seminerde, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun sonuçlarının uygulanması, savunma işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin-Arap topluluğunun inşası için çalışmalar yapılacak.

14.06.2024 16:01
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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, 18 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Çin ve Arap ülkelerinden üst düzey askeri yetkililere yönelik bir seminere ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakanlığa göre, Beijing merkezli Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenecek seminerde temalı dersler, tartışmalar ve ziyaretler yer alacak.

Bakanlık, etkinliğin Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun sonuçlarını uygulamak, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini derinleştirmek ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşasını teşvik etmek için tasarlandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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