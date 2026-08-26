Çin, Çok Uluslu Şirketlerin Başarısını Destekliyor - Son Dakika
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Çin, Çok Uluslu Şirketlerin Başarısını Destekliyor

Çin, Çok Uluslu Şirketlerin Başarısını Destekliyor
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı, ülkenin çok uluslu şirketler için rekabet gücünü artırdığını belirtti.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Çin'in sunduğu avantajların ülkedeki çok uluslu şirketlerin hem büyümesini desteklediğini hem de küresel ölçekte rekabet gücü kazanmalarında kilit rol oynadığını söyledi.

Ling salı günkü basın toplantısında, ülkedeki yabancı yatırımlarda görülen yeni eğilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ling, yabancı şirketlerin artık işgücü ve arazi gibi geleneksel faktörlerden ziyade Çin'in son derece gelişmiş sektörel ekosistemine, dünya standartlarındaki altyapısına, etkin tedarik zincirlerine, canlı inovasyon ekosistemine ve nitelikli insan kaynağına daha büyük önem verdiğini belirtti.

Çok uluslu şirketler açısından Çin'in rolünün değiştiğine dikkat çeken Ling, geçmişte pek çok şirketin sermaye, oturmuş teknolojiler, iş modelleri ve yönetim uzmanlığını ülkeye getirerek hızla başarı elde ettiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı, günümüzde yoğun pazar rekabetinin ve çeşitliliğe sahip tüketici kullanım senaryolarının bulunduğu Çin'in giderek çok uluslu şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmaları için adeta bir "antrenman sahası" veya "spor salonu" işlevi gördüğünü belirtti.

Ling, "Birçok çok uluslu şirket yöneticisi, Çin pazarında başarılı olabilen bir şirketin, dünyanın başka yerlerinde daha da büyük başarılar elde edebileceğini söylüyor" dedi.

Ling, bu değişim nedeniyle yabancı şirketlerin Çin'deki faaliyette bulunma tarzlarını da değiştirdiğine dikkat çekti. Geçmişte pek çok yabancı sermayeli şirketin, Çin'de kendi araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve tedarik zinciri sistemlerini kurduğunu hatırlatan Ling, bu şirketlerin çoğunun artık ülkenin genel sektörel ekosistemine derinlemesine entegre olduğunu ve yerel ortaklarla daha yakın çalıştığını belirtti.

Yabancı yatırımlara ilişkin son veriler, Çin pazarına güvenin sürdüğüne işaret ediyor. 2026 yılının ilk yedi ayında ülke genelinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 37.711 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu. Yüksek teknoloji sektörlerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 oranında arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Çok Uluslu Şirketlerin Başarısını Destekliyor - Son Dakika

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