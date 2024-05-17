Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Rusya Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 8. Çin- Rusya Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Fuar, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Cuma günü başladı.

Xi mesajında, Çin-Rusya ilişkilerinin ortak çabalar sayesinde adım adım sağlam bir şekilde ilerlediğini ve iki halkın yararına somut işbirliği sonuçları verdiğini belirtti.

Bu yılın Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, yeni bir tarihi başlangıç noktasında duran ikili ilişkilerin, yeni tarihi fırsatları kucaklayıp kalkınmaya yönelik daha büyük umutlar sunacağını ifade etti.

Çin-Rusya Fuarı'nın yıllar süren çalışma ve gelişme sürecinin ardından ikili ekonomik ve ticari işbirliğini artırmak için önemli bir platform haline geldiğini vurgulayan Xi, iki ülkenin tüm sektörlerinin etkileşimi derinleştirmek ve fırsatları paylaşmak, Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine ortaklaşa katkıda bulunmak ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimine yeni bir ivme kazandırmak üzere fuarın sunduğu fırsatları tam olarak kullanması temennisinde bulundu.

"İşbirliği, karşılıklı güven ve fırsatlar" temalı 8. Çin-Rusya Fuarı, Çin Ticaret Bakanlığı, Heilongjiang eyalet yönetimi, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenleniyor.