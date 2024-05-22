Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne mesaj gönderdi

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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenen 14. Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne bir mesaj gönderdi.

Bu yılın Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin-ABD ilişkilerinin temelinin halklar tarafından atıldığını, Çin-ABD ilişkilerinin kapısının halklar tarafından açıldığını, Çin-ABD ilişkilerinin hikayesinin halklar tarafından yazıldığını ve Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinin iki ülke halkları tarafından ortaklaşa yaratılacağını söyledi.

Turizmin Çin ile ABD halkları arasındaki etkileşim ve karşılıklı anlayış için önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Xi, "Amerikalı turistlerin Çin'e seyahat etmesinden, Çinli dostlarıyla bir araya gelmesinden, Çin kültürünü yaşamasından, güzel mekanları ziyaret etmesinden ve gerçek Çin'i deneyimlemesinden içtenlikle memnuniyet duyarız" dedi.

Xi, iki ülkede toplumun her kesiminden insanların derinlemesine etkileşimler kurmak, uzlaşı inşa etmek, ayrıca turizm işbirliği yoluyla personel değişimlerini teşvik etmek, Çin-ABD dostluğunu kültürel ve halklar arası etkileşimlerle sürdürmek ve San Francisco vizyonunun gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere aktif girişimlerde bulunmak için bu zirveyi bir fırsat olarak değerlendirmesini umduğunu belirtti.

"Çin ile ABD arasında Seyahat ve Turizm ile Halklar Arası Etkileşimleri Genişletmek" temasıyla Çarşamba günü Xi'an'da başlayan zirve Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Shaanxi Eyaleti Halk Yönetimi, ABD Ticaret Bakanlığı ve Brand USA kuruluşunun ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlendi.