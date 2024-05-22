Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne mesaj gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne mesaj gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne bir mesaj göndererek, turizmin Çin ile ABD halkları arasındaki etkileşim ve karşılıklı anlayış için önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Xi, iki ülke arasındaki turizm işbirliğini teşvik etmek ve Çin-ABD dostluğunu kültürel ve halklar arası etkileşimlerle sürdürmek için aktif girişimlerde bulunulmasını umduğunu belirtti.

22.05.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenen 14. Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne bir mesaj gönderdi.

Bu yılın Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin-ABD ilişkilerinin temelinin halklar tarafından atıldığını, Çin-ABD ilişkilerinin kapısının halklar tarafından açıldığını, Çin-ABD ilişkilerinin hikayesinin halklar tarafından yazıldığını ve Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinin iki ülke halkları tarafından ortaklaşa yaratılacağını söyledi.

Turizmin Çin ile ABD halkları arasındaki etkileşim ve karşılıklı anlayış için önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Xi, "Amerikalı turistlerin Çin'e seyahat etmesinden, Çinli dostlarıyla bir araya gelmesinden, Çin kültürünü yaşamasından, güzel mekanları ziyaret etmesinden ve gerçek Çin'i deneyimlemesinden içtenlikle memnuniyet duyarız" dedi.

Xi, iki ülkede toplumun her kesiminden insanların derinlemesine etkileşimler kurmak, uzlaşı inşa etmek, ayrıca turizm işbirliği yoluyla personel değişimlerini teşvik etmek, Çin-ABD dostluğunu kültürel ve halklar arası etkileşimlerle sürdürmek ve San Francisco vizyonunun gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere aktif girişimlerde bulunmak için bu zirveyi bir fırsat olarak değerlendirmesini umduğunu belirtti.

"Çin ile ABD arasında Seyahat ve Turizm ile Halklar Arası Etkileşimleri Genişletmek" temasıyla Çarşamba günü Xi'an'da başlayan zirve Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Shaanxi Eyaleti Halk Yönetimi, ABD Ticaret Bakanlığı ve Brand USA kuruluşunun ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Çin, Diplomasi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne mesaj gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping, Çin-ABD Turizm Liderliği Zirvesi'ne mesaj gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement