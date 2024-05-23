Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Sanayi ve Yatırım İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri Sanayi ve Yatırım İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Perşembe günü gönderdiği mesajında, Çin ile KİK ülkeleri arasındaki dostane etkileşimin bin yılı aşkın uzun bir geçmişe dayandığını hatırlatan Xi, ilk Çin-KİK Zirvesi'nin 2022 yılında başarıyla gerçekleştirildiğini ve Çin ile KİK ülkeleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için yeni ufuklar açtığını kaydetti.

Çin ile KİK ülkeleri arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğinin derinleştirilmesinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile KİK ülkelerinin kalkınma stratejileri, vizyonları ve planları arasında daha iyi bir sinerji yakalanmasına yardımcı olacağını belirten Xi, böylece tamamlayıcı avantajlardan yararlanılacağını, yeni büyüme motorlarının ortaklaşa geliştirileceğini, ayrıca refah ve kalkınmanın teşvik edileceğini vurguladı.

Xi, Çin'in birlikteliği teşvik etmek, işbirliğini sürdürmek ve Çin-KİK ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak üzere KİK ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Perşembe günü Xiamen'de başlayan forumun teması, "Geleceği Kucaklamak: Çin ile KİK Ülkeleri Arasında Yüksek Kaliteli Sanayi ve Yatırım İşbirliğini İlerletmek" olarak belirlendi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Fujian Eyaleti Halk Yönetimi etkinliğe ortaklaşa ev sahipliği yaptı.