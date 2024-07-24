Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Rusya Enerji İş Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 6. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Salı günü gönderdiği mesajda, bu yılın Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülke arasında yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının her iki tarafın ortak çabalarıyla büyük bir enerjiyle geliştiğini belirtti. Xi, ikili enerji işbirliğinin giderek daha gelişmiş, istikrarlı ve dayanıklı hale gelerek iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

Xi, bu yeni tarihi başlangıç noktasında, küresel enerji sektörünün daha sağlam, daha yeşil ve daha sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürekli olarak ilerletmek, enerji sanayi ve tedarik zincirinin istikrarı ile dayanıklılığını korumak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Salı günü foruma kutlama mesajı gönderdi.