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BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı seçilen Prabowo Subianto'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin ve Endonezya'nın iki kadim dost olduğunu ifade ederek, giderek güçlenen karşılıklı siyasi güven, kalkınma stratejileri arasında derinleşen sinerji, karşılıklı fayda sağlayan verimli işbirliği ile iki tarafın ortak çabaları sayesinde ikili ilişkilerin gelişiminin hızlı bir seyir izlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, iki tarafın ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu inşa etme yolunda yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak, ayrıca bölgesel ve küresel refah ile istikrara güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmede daha büyük başarılar elde etmek ve gelişmekte olan büyük ülkeler arasında ortak kalkınma için dayanışma ve koordinasyon örneği oluşturmak üzere Subianto ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.