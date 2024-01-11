Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştü

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştü.

Xi, Finlandiya'nın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batılı ülkelerden biri olduğunu ve uzun süredir Çin'e karşı dostane bir politika izlediğini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Niinisto'nun, ülkesinin Çin ile tatbiki işbirliğini ve çeşitli alanlarda dostane etkileşimi teşvik etmeye aktif bağlılığını takdirle karşılıyorum" dedi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğine işaret eden Xi, orman endüstrisi, tarım ve gıda ürünleri, bilişim ve iletişim, enerji, çevre koruma, bilim ve teknoloji, eğitim, kış sporları ve diğer alanlardaki işbirliğinin artarak iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin-Finlandiya ilişkilerinin iyi gelişme ivmesini daima koruduğunu kaydeden Xi, bunun temel nedeninin ise her iki tarafın da karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkelerini gözetmesi olduğunu vurguladı.

Mevcut çalkantılı uluslararası durumda Çin-AB ilişkilerinin stratejik önemi ve küresel etkisinin daha da belirgin hale geldiğine işaret eden Xi, Çin'in Finlandiya ve diğer Avrupa ülkeleriyle birbirlerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirmek, Çin-AB ilişkilerini koruyup geliştirmek ve ortak kalkınmayı gerçekleştirmek üzere çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Niinisto ise Finlandiya'nın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve Finlandiya-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek için Çin'in potansiyelinden daha fazla faydalanmaya istekli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında Çin ile yakın iletişim kurmaya ve küresel zorluklarla ortaklaşa başa çıkmaya istekli olduklarını ifade etti.

İki cumhurbaşkanı ayrıca karşılıklı olarak yeni yıl tebriklerini iletti. Niinisto, Çin halkına mutlu ve müreffeh bir yeni yıl diledi.