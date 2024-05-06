Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya üç mesaj getirecek - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya üç mesaj getirecek

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında üç mesaj getireceğini belirtti. Xi, Çin'in Fransa ile işbirliği yaparak diplomatik ilişkilerin ruhunu ileriye taşıyacağını, dünya barışı ve istikrarını korumak için Fransa ile iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca Xi, Çin'in imalat sektörünü dışa açık hale getirerek pazar erişimini genişleteceğini ve yeşil kalkınmayı teşvik etmek için Fransa ile inovasyon alanında işbirliğini derinleştireceğini ifade etti.

06.05.2024 11:16
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PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransız Le Figaro gazetesinde Pazar günü yayımlanan imzalı makalesinde, Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çin'den üç mesaj getireceğini belirtti.

Xi makalesinde, diplomatik ilişkilerin kurulmasına rehberlik eden ruhu ileriye taşımak, geçmişteki başarıların üzerine yenilerini inşa etmek ve Çin-Fransa ilişkilerinde yeni ufuklar açmak üzere Çin'in Fransa ile işbirliği yapacağını ifade etti. Xi ayrıca Çin'in dünyaya daha da açılacağını, Fransa ve diğer ülkelerle işbirliğini derinleştireceğini, dünya barışı ve istikrarını korumak için Fransa ile iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini vurguladı.

Çin-Fransa ilişkilerinin kurulmasıyla Doğu ve Batı arasında bir iletişim köprüsü inşa edildiğine işaret eden Xi, bu sayede uluslararası ilişkilerin diyalog ve işbirliği doğrultusunda evrildiğini ifade etti.

"Fransa ve diğer ülkelerin şirketlerinin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Xi, "Çin'in imalat sektörünü tamamen dışa açık hale getirdik ve telekom, tıp ve diğer hizmetlerde pazar erişimini genişletmek için daha hızlı hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

Çin Cumhurbaşkanı, "Fransa yeşil inovasyona dayalı yeniden sanayileşme sürecini ilerletirken, Çin de kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandırıyor. İki ülke inovasyon alanında işbirliğini derinleştirip yeşil kalkınmayı ortaklaşa teşvik edebilir" dedi.

Ukrayna krizine de değinen Xi, "Çin, Avrupa'da barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umuyor. Krizden çıkış için makul bir yol bulmak üzere Fransa ve tüm uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" ifadesine yer verdi.

Xi, "Filistin- İsrail meselesinde Çin ve Fransa pek çok ortak noktada buluşuyor. Bu nedenle işbirliğini güçlendirmemiz ve Ortadoğu'da barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmamız kritik önem taşıyor. Çin ve Fransa, bağımsızlığa değer veren iki büyük ülke. Uzun bir tarihe dayanan etkileşimimiz dünyanın gidişatını değiştiren muazzam bir enerji ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa'ya üç mesaj getirecek - Son Dakika

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