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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a bir tebrik mesajı göndererek ikili ilişkileri daha da teşvik etmek için ortak çaba gösterme sözü verdi. Xi, Çin ile Kuveyt arasında güçlü bir geleneksel dostluk olduğunu belirtti ve iki ülkenin ikili ilişkilerde kayda değer ilerleme kaydettiğini ifade etti. İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfeden Xi, Çin-Kuveyt stratejik ortaklığını daha üst seviyelere çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Şeyh Meşal ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt\'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah\'a tebrik mesajı gönderdi
18.12.2023 - 09:52,
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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a bir tebrik mesajı göndererek ikili ilişkileri daha da teşvik etmek için ortak çaba gösterme sözü verdi.

Pazar günü gönderdiği mesajında Çin ile Kuveyt arasında güçlü bir geleneksel dostluk olduğuna işaret eden Xi, 50 yılı aşkın süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin ikili ilişkilerde kayda değer ilerleme kaydettiğini belirtti.

İki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda her zaman birbirine sağlam destek verdiğini dile getiren Xi, çeşitli alanlardaki ikili etkileşim ve işbirliğinde olumlu ilerleme kaydedildiğini ve iki halk arasındaki dostluğun sürekli güçlenip derinleştiğini ifade etti.

Xi, ikili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfettiğini ve Çin-Kuveyt stratejik ortaklığını daha üst seviyelere çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Şeyh Meşal ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Kuveyt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika


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