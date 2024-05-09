Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Xi'nin Budapeşte'ye gelişinden çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Çarşamba günü Macaristan'a gitti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Xi'yi havalimanında karşıladı. Macar-Çin Çift Dilli Eğitim Okulu'ndan küçük elçiler ise Xi ve eşi Peng Liyuan'a çiçek takdim etti.

Öğrenciler Xi'yi görmekten duydukları heyecanı dile getirdi.

Bu yıl, Çin ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü. Xi'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve dostlukta yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Bu ziyaret, Fransa ve Sırbistan'ın ardından, Xi'nin Avrupa ziyaretlerinin son ayağını oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor. (XHTV)