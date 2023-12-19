 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Abdulfettah es-Sisi'ye kutlama mesajı gönderdi. Xi, Çin ve Mısır'ın iyi dostlar ve ortaklar olduğunu vurgulayarak, Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirtti ve Sisi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi\'yi tebrik etti
19.12.2023 - 14:53,
Abone Ol

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Abdulfettah es-Sisi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ve Mısır'ın aynı ideali paylaşan ve birbirine güvenen iyi dostlar, kalkınma ve ortak refah hedefleri için birlikte çalışan iyi ortaklar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, son yıllarda Çin-Mısır ilişkilerinin geliştiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve halklar arasındaki dostluğun sürekli olarak derinleştiğini belirtti.

Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla birbirlerini desteklemeyi sürdürmek, Çin-Mısır Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmek, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını birlikte gözetmek ve Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli daha ileri seviyelere çıkarmak üzere Sisi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Mısır, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti - Son Dakika


14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:50
Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı

Son Dakika
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:50 Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement