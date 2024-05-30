Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

30.05.2024 12:54
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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için ülkede bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi için bir karşılama töreni düzenlendi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Perşembe günü düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü - Son Dakika
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