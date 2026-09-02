Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin davetiyle Kahire'ye devlet ziyareti gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine salı günü devlet ziyareti için Kahire'ye ulaştı. Xi'yi ve eşi Peng Liyuan'ı, havalimanında es-Sisi ve eşi karşıladı.
KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, devlet ziyaretinde bulunmak üzere salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Kaynak: Xinhua
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