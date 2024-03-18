Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Putin'i tebrik etti

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

Pazartesi gönderdiği kutlama mesajında Rus halkının son yıllarda birlik olduğunu, zorlukların üstesinden geldiğini, ayrıca ulusal kalkınma ve yeniden canlanmaya doğru istikrarlı ilerleme kaydettiğini ifade eden Xi, Putin'in yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilmesinin ise Rus halkının kendisine verdiği desteği tam olarak yansıttığını belirtti.

Xi, Rusya'nın Putin'in liderliğinde ulusal kalkınma ve yapılanmada muhakkak daha büyük başarılar elde edeceğini kaydetti.

Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini kaydeden Xi, iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak amacıyla yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sürdürülebilir, sağlam, istikrarlı ve derinlemesine gelişimini teşvik etmek üzere Rusya ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.