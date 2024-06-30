Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen-Zhongshan Hattı'nın açılışını kutladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen-Zhongshan Hattı'nın açılışını kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen ve Zhongshan kentlerini birbirine bağlayan deniz geçidinin açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, projenin dünya standartlarında birçok teknik zorluğun üstesinden gelerek birçok dünya rekoru kırdığını belirtti. Ayrıca, projenin tüm paydaşların sıkı çalışmaları ve kararlılıkları sayesinde yüksek kalitede tamamlandığını vurguladı. Shenzhen-Zhongshan Hattı, iki köprü, iki yapay ada ve bir sualtı tünelinden oluşan mega bir deniz geçididir ve Pazar günü trafiğe açıldı.

30.06.2024 13:19
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SHENZHEN, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde Shenzhen ve Zhongshan kentlerini birbirine bağlayan deniz geçidinin açılışı dolayısıyla Pazar günü bir kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Shenzhen-Zhongshan Hattı'nın Hong Kong-Zhuhai- Makao Köprüsü'nün ardından Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki bir diğer büyük ölçekli ulaşım projesi olduğunu belirtti. Xi, dünya standartlarında birçok teknik zorluğun üstesinden gelmeyi başaran projenin birçok dünya rekoru kırdığına işaret etti.

Xi projenin, tüm paydaşların sıkı çalışmaları ve sarsılmaz kararlılıkları sayesinde yüksek kalitede başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, "Bu, Çin'in modernleşme hedefinin ancak sıkı bir çalışmayla başarılabileceğini gösteriyor, zira tüm büyük ülküler somut eylemlerle gerçekleştirilir" ifadesini kullandı.

İki köprü, iki yapay ada ve bir sualtı tünelinden oluşan mega deniz geçidi Shenzhen-Zhongshan Hattı, Pazar günü saat 15.00'te trafiğe açıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen-Zhongshan Hattı'nın açılışını kutladı - Son Dakika

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