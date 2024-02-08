Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili\'deki orman yangınları için taziye mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Şili'de meydana gelen ve can kaybına yol açan orman yangınları nedeniyle Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e bir taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, orman yangınlarının neden olduğu ağır can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yangından etkilenen bölgelerdeki yaslı ailelere ve halka başsağlığı diledi.

Xi ayrıca etkilenen bölgelerdeki insanların zorlukların üstesinden geleceğine ve evlerini yeniden inşa edeceklerine olan inancını dile getirdi.