Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'da Çin'in kalkınmasının yanı sıra dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'da Çin'in kalkınmasının yanı sıra dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan\'da Çin\'in kalkınmasının yanı sıra dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından düzenlenen veda etkinliğinde, Çin'in sadece kendi kalkınmasına odaklanmadığını, aynı zamanda dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti. Xi, Sırbistan'ın altyapı ve kentsel inşasına yaptıkları katkılardan dolayı Çinli işletmelere ve işçilere teşekkür etti. Vucic ise Sırbistan'ın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye devam etmek istediğini ifade etti. Xi, güçlü bir Çin'in dünya için tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, tüm ülkelerle işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

09.05.2024 14:19
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BELGRAD, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sadece Çin ulusunun yeniden canlanması için değil, aynı zamanda dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti.

Xi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve eşi Tamara Vucic tarafından Çarşamba günü Barış Villası'nda kendisi ve eşi Peng Liyuan onuruna düzenlenen veda etkinliğinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Vucic ve eşi, Xi ve Peng'i villada sıcak şekilde karşıladı.

Belgrad'ın tarihi ve son dönemdeki kalkınma ve değişim süreçleri hakkında Xi'ye bilgi veren Sırp lider, Sırbistan'ın altyapı ve kentsel inşasına yaptıkları önemli katkılardan dolayı Çinli işletmelere ve işçilere de teşekkür etti.

Çin'in sadece kendi kalkınmasına odaklı olmadığını, aynı zamanda Sırbistan ve diğer ülkelerin birlikte kalkınmasına da yardım ettiğini vurgulayan Vucic, Sırbistan'ın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve her iki ülkenin ulusal kalkınma hayallerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya devam etmek istediğini ifade etti.

Çin'in 5.000 yılı aşkın bir geçmişe dayanan görkemli medeniyetiyle büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Xi ise kendi nesli ile yeni nesil gençlerin, Çin ulusunun büyük yeniden canlanma hedefi için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, "Sadece kendi kalkınma hedefimizi takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki diğer ülkelerle de ortak kalkınmayı başarmak için çalışıyoruz. İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesini önermekteki amacım bu" dedi.

Güçlü bir Çin'in hiçbir anlamda dünya için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Xi, ortak kalkınma arayışında Sırbistan da dahil olmak üzere tüm ülkelerle işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Çin-Sırbistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak üzere Vucic ile yakın iletişimi sürdürmek ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını ifade eden Xi, böylece ikili ilişkileri yönlendirme ve yeni dönemde iki halka fayda sağlayacak şekilde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşa etmede daha fazla başarının teşvik edilebileceğini kaydetti.

Etkinliğin ardından Vucic ve eşi, Xi ve Peng'e havaalanına kadar eşlik etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'da Çin'in kalkınmasının yanı sıra dünya halklarının refahı için de çaba gösterdiklerini belirtti - Son Dakika

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