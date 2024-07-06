Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Görüştü

Güncel

DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.