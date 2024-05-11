Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Macaristan'da uğurlama törenine katıldı

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BUDAPEŞTE, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Cuma günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eşinin davetiyle başkent Budapeşte'de düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Başkent Budapeşte'yi yukarıdan gören bir yerde bir araya gelen iki lider ve eşleri, Tuna Nehri'nin iki yakasındaki güzel manzaranın panoramik görüntüsünün tadını çıkardı.

Xi'ye Budapeşte kentinin tarihi, gelişimi, dönüşümü ve geleceğe dönük planları hakkında bilgi veren Orban, Çinli işletmelerin Macaristan'ın ekonomik kalkınmasına ve kentsel inşasına önemli katkılarda bulunduğunu ve Çin yapımı birçok projenin, ikili işbirliğinin simge projeleri ve dostluğun sembolleri haline geldiğini kaydetti.

Macaristan Başbakanı, Çin'in birçok teknolojik sektörde dünyaya liderlik yaptığını ve Macaristan'ın Çin'le işbirliğini artırmayı ve Çin'den Macaristan'ın ulusal kalkınmasına ve halkın geçim kaynaklarına faydalı olacak daha gelişmiş teknolojileri ithal etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Sıcak daveti ve nazik hazırlıkları için Orban'a teşekkür eden Xi, sadece Budapeşte'nin tarihi geleneğini hissetmekle kalmadığını aynı zamanda burada taze bir canlılığı gördüğünü belirterek Macaristan'a yönelik anlayışının derinleştiğini ve bunu değerli bir hatıra olarak saklayacağını dile getirdi.

Macaristan'ın son 15 yılda kaydettiği gelişme ve başarıların kendisini derinden etkilediğini belirten Xi, iki ülke arasındaki alışveriş ve işbirliğinin Çin'in reform ve dışa açılmasına katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in şu an Çin modernleşmesi yoluyla tüm cephelerde Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını ileriye taşıdığını ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınması ve dışa açılmasının Macaristan için daha fazla fırsat anlamına geldiğini kaydeden Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Macaristan'la ekonomik ve teknolojik etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye, iki ülkenin daha fazla gelişmesi ve başarı sağlamasına yönelik çaba göstermeye ve iki ulusun halkları için daha iyi bir yaşam yaratmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xi, iki ülkenin yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık kurmaya ve ikili ilişkileri eşi görülmemiş yeni seviyelere çıkarmaya karar verdiğini ifade etti.

Çin ve Macaristan'ın benzer felsefelere sahip olduğunu ve iki ülkenin bağımsızlığı savunduğunu kaydeden Xi, Başbakan Orban ile yakın iletişimi sürdürmeyi, iki ülkenin dostluğu sürdürmesine liderlik etmeyi ve varılan uzlaşıyı somut işbirliği sonuçlarına dönüştürmek için birlikte çalışmayı ve böylelikle iki ülkenin halkına fayda sağlamaya devam etmeyi sabırsızla beklediğini sözlerine ekledi.

Çin-Macaristan ilişkilerinin gelecekteki gelişimine güveninin tam olduğunu söyledi.