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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ziyaretinde ilişkileri görüşmek istiyor - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ziyaretinde ilişkileri görüşmek istiyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönü hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı umduğunu belirtti. Ayrıca liderlerin uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacağı ifade edildi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ziyaretinde ilişkileri görüşmek istiyor
12.12.2023 - 10:51,
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HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnamlı liderlerle iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yönü açısından kritik olan kapsamlı ve stratejik konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı umduğunu söyledi.

Xi'nin iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Salı günü Vietnam'a ulaşmasının ardından yayımlanan yazılı konuşmasında, iki tarafın liderlerinin, ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konuları da ele alacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ziyaretinde ilişkileri görüşmek istiyor - Son Dakika
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