Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında ortak gelecek vurgusu yaptı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024'e girerken Pazar günü yeni yıl mesajı paylaştı. Xi, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışacağını belirtti.

Dünyanın bazı bölgelerinde çatışmaların hala devam ettiğini hatırlatan Xi, Çin halkının barışın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Xi, "İnsanlığın ortak iyiliği için uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışacak, insanlık için ortak geleceği olan bir topluluk inşa edecek ve dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getireceğiz" ifadesini kullandı.