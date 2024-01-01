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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında ortak gelecek vurgusu yaptı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında ortak gelecek vurgusu yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024'e girerken yeni yıl mesajında, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışacağını belirtti. Xi, dünyadaki çatışmalara dikkat çekerek, Çin halkının barışın önemini bildiğini ifade etti ve insanlık için ortak geleceği olan bir topluluk inşa edeceklerini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında ortak gelecek vurgusu yaptı
01.01.2024 - 09:54,
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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024'e girerken Pazar günü yeni yıl mesajı paylaştı. Xi, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışacağını belirtti.

Dünyanın bazı bölgelerinde çatışmaların hala devam ettiğini hatırlatan Xi, Çin halkının barışın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Xi, "İnsanlığın ortak iyiliği için uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışacak, insanlık için ortak geleceği olan bir topluluk inşa edecek ve dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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