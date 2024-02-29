Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu CEO'su ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu CEO'su ile görüştü

BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile görüştü, 29 Şubat 2024. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

29.02.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de CMA CGM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saade ile görüştü, 29 Şubat 2024. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

CEO, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu CEO'su ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı
    17:24 Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı

    Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değer dudak uçuklatan cinsten.

  • Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred sakatlığını tamamen atlattı
    17:04 Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred sakatlığını tamamen atlattı

    Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Brezilyalı oyuncunun haftasonu oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve cumartesi günü oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.

  • Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti
    16:49 Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti

    TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.

  • 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı
    16:45 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı

    Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.

  • MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir
    16:37 MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.

  • Icardi cezayı kesti tazminatı cebe indirdi! Mahkemeden karar çıktı
    16:36 Icardi cezayı kesti tazminatı cebe indirdi! Mahkemeden karar çıktı

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.

  • Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt
    16:36 Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt

    Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.

  • Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi
    16:07 Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

    Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.

  • Gazze'de yardım bekleyen 104 Filistinliyi öldüren İsrail'den skandal savunma: İtiş kakış sırasında izdiham yaşandı
    16:01 Gazze'de yardım bekleyen 104 Filistinliyi öldüren İsrail'den skandal savunma: İtiş kakış sırasında izdiham yaşandı

    İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen sivillere düzenlediği hava saldırısında can verenlerin sayısı 104'e yükselirken, İsrail'den skandal bir açıklama geldi. Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak bir biçimde yaklaştığını, bu nedenle sivillere ateş açıldığını savunan İsrail ordusu, yardımları yağmalamak isteyen Filistinliler arasında yaşanan izdihamda ölümlerin gerçekleştiğini söyledi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, CMA CGM Grubu CEO'su ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement