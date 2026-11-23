Çin'de bakanlık görevlisi, devlet sırlarını yabancı istihbarat kuruluşuna sızdırdığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Çin Ulusal Devlet Sırlarını Koruma İdaresi ile bağlantılı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, soyadının "Ma" olduğu ifade edilen bakanlık görevlisinin, aralarında "gizli" ve "özel" nitelikli bilgilerin bulunduğu belirtilen toplam 100'den fazla istihbarat bilgisini yabancı ülkeye aktarmakla suçlandığı bildirildi.

Casusluktan hüküm giyen Ma'nın siyasi haklarından men edildiği ve kişisel mal varlığına el konulduğu aktarılan paylaşımda, Ma'nın idama mahkum edildiği belirtildi.

Paylaşımda, Ma'nın hangi bakanlık için çalıştığı, hangi ülkenin istihbarat teşkilatına bilgi sızdırdığına dair bilgi verilmedi.

Ma'nın yurt dışında görevli bulunduğu "A" adıyla anılan ülkede, "B" adıyla anılan üçüncü ülkenin istihbarat görevlisiyle ilişki kurduğu belirtilen paylaşımda, "Kailin" adıyla anılan kişinin Ma ile başta iletişimi ilerletmek ve Çince öğrenmek bahanesiyle düzenli buluştuğu ve bu temaslar için para ödediği ifade edildi.

Paylaşımda, Ma ile Kailin'in tartışmalarının giderek siyasi olarak hassas konulara ve güncel uluslararası meselelere kaydığı, Kailin'in Ma'dan Çin'in söz konusu ülkedeki diplomatik misyonunda çalışan personelin ve faaliyetlerinin detaylarıyla ilgili bilgi istediği, Ma'nın da hassas nitelikteki bu bilgileri ve bir telefon listesini ona verdiği aktarıldı.

"Kadın tuzağına" karşı dikkatli olun uyarısı

Kailin'in daha sonra Ma'yı "Tang Zheng" adıyla anılan meslektaşı ile tanıştırdığı kaydedilen paylaşımda, Tang'ın ilk buluşmada Ma'dan B ülkesinin istihbarat teşkilatına katılmasını talep ettiği, reddetmesi halinde geçmişteki yasa dışı faaliyetlerini Çin otoritelerine ihbar etmekle tehdit ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şantajla karşı karşıya kalan Ma'nın B ülkesinin istihbarat görevlileri ile "gizlilik" ve "sadakat" taahhütleri içeren bir "işbirliği anlaşması" imzaladığı ve aylık sabit ücret ve prim ödemeleri karşılığında verilen görevleri yerine getirdiği ifade edildi.

Ma'nın, yurt dışı görevinde ve Çin'e döndükten sonra uzun süre bu ülke için casusluk yaptığı anlatılan paylaşımda, gündüz resmi görevi çerçevesinde edindiği bilgileri, gece kendisine verilen özel dizüstü bilgisayar cihazıyla, gizli internet siteleri üzerinden yabancı istihbarat görevlilerine aktardığı belirtildi.

Paylaşımda, Ma'nın bu sürede, 9'u "gizli", 26'sı "özel" olarak kategorize edilen 100'den fazla istihbarat bilgisini aktardığı, sağladığı bilgi ve malzemeler karşılığında 1 milyon yuandan (150 bin dolar) fazla para aldığı kaydedildi.

Çinli devlet görevlilerine, bu vakaya bakarak sosyal hayatlarını ve arkadaş çevrelerini "temizlemeleri" uyarısı yapılan paylaşımda, yabancı istihbarat kuruluşlarının, duygusal manipülasyon, parayla kandırma ve zorlama içeren "kadın tuzağı" yöntemlerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.