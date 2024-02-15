Çin\'de 14. Ulusal Kış Oyunları İç Moğolistan\'da başlıyor

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İç Moğolistan Buz Sporları Eğitim Merkezi'nden çeşitli görüntüler

Çin'de 14. Ulusal Kış Oyunları Cumartesi günü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde başlayacak.

İç Moğolistan'ın kuzeydoğusundaki Hailar Bölgesi'nde bulunan Hulun Buir kentindeki İç Moğolistan Buz Sporları Eğitim Merkezi, spor etkinliğinin ana mekanı olarak açılış törenine ve tüm buz etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Moğol kültürel öğelerini barındıran merkez, sürat pateni, kısa pist sürat pateni, buz hokeyi ve curling salonları gibi çeşitli tesislerden oluşuyor.

Tesis, üst düzey yarışmaların standartlarını karşılamak üzere aydınlatma, güç kaynağı ve su filtreleme konularında bir dizi iyileştirmeden geçti.

İç Moğolistan Buz Sporları Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki orijinal yüksek enerjili aydınlatma, enerji tüketimini yüzde 60 ila 70 oranında azaltacak şekilde iyileştirildi. Buna ek olarak mekanda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hulun Buir'den bildiriyor. (XHTV)