Çin'de 17 Çocuğu Kaçıran Kadına İdam Cezası - Son Dakika
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Çin'de 17 Çocuğu Kaçıran Kadına İdam Cezası

Yu Huaying, çocuk kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldı ve infaz gerçekleştirildi.

28.02.2025 11:13
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GUİYANG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 17 çocuğu kaçırarak para karşılığı satan Yu Huaying adlı bir kadın cuma günü idam edildi.

Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onaylanan cezanın ardından, infaz Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang Orta Halk Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Yerel savcılık, infaza nezaret etti.

Yu'nun 1993-2003 yılları arasında suç ortaklarıyla birlikte Guizhou, Chongqing ve Yunnan'dan kaçırdığı çocukları para karşılığında sattığı tespit edildi.

Yu, 25 Ekim 2024 tarihinde verilen ilk derece ceza mahkemesi kararıyla çocuk kaçakçılığı suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Yu'nun temyiz başvurusunu reddeden Guizhou Yüksek Halk Mahkemesi, ikinci derece yargılama sonrası idam cezasını onayladı.

Kaynak: Xinhua

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