Çin'de 2025'te 200 yeni maden yatağı keşfedildi, altın ve demir öne çıktı - Son Dakika
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Çin'de 2025'te 200 yeni maden yatağı keşfedildi, altın ve demir öne çıktı

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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre ülkede 2025 yılında petrol ve doğalgaz dışı 200 maden yatağı keşfedildi. Yeni yataklardan 16'sı altın, 11'i demir olurken jeolojik arama yatırımları üst üste beşinci yıl da arttı.

TİANJİN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında petrol ve doğalgaz dışı 200 maden yatağı keşfedildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 Çin Maden Kaynakları başlıklı raporu cuma günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 28. Çin Madencilik Konferansı ve Fuarı'nda açıklandı.

Rapora göre, jeolojik aramaya yapılan yatırımların 2025 yılında art arda beşinci yılda da artış kaydettiği ülkede maden arama çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

Yeni keşfedilen 200 maden yatağından 16'sının altın, 11'inin ise demir yatağı olduğu, yeni keşfedilen maden yatakları arasında bu iki madenin ön plana çıktığı belirtildi.

Rapora göre, Tarım ve Junggar havzaları gibi yerlerde yeni katmanlarda ve bölgelerde geleneksel petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında önemli atılımlar kaydedildi.

2025 yılında Çin'in kömür üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 4,85 milyar ton olurken, yüzde 1,5 artışla 216 milyon ton olarak gerçekleşen ham petrol üretimi de yedi yıl üst üste artış kaydetmiş oldu. Rapora göre, geçen yıl doğalgaz üretimi de yüzde 6,3 artışla 262,06 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.

"Kazan-Kazan İşbirliği, Yeşil ve Akıllı" temalı etkinliğe 650'den fazla yurtiçi ve yurtdışı işletme katıldı. Perşembe gününden cumartesi gününe kadar süren etkinlikte, madencilik sektörünün yüksek kaliteli gelişimi ve maden alanlarının ekolojik restorasyonu gibi konulara odaklanan forumlar, sergiler ve madencilik haklarının ticareti faaliyetleri yer alıyor.

14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca petrol ve doğalgaz sahaları da dahil olmak üzere 398 yeni büyük ve orta ölçekli stratejik maden yatağı tespit edilirken, bakır, altın ve potas gibi önemli madenlerde tarihi atılımlar gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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