Çin\'de 490 Milyon Ton Lityum Yatağı Keşfedildi

CHANGSHA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde 490 milyon tonluk devasa bir lityum cevheri yatağı keşfedildi. Çin, dünyanın en büyük lityum rezervlerini barındıran ülkeler arasında yer alıyor.

Hunan Eyaleti Doğal Kaynaklar Departmanı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni keşfedilen lityum yatağı Linwu ilçesindeki Jijiaoshan madencilik bölgesinde bulunuyor. Değiştirilmiş granit türü lityum yatağı olarak sınıflandırılan alanda yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada yatağın rubidyum, tungsten ve kalay gibi başka madenler de içerdiği ifade edildi.

Projeyi yürüten Hunan Eyaleti Maden Kaynakları Araştırma Enstitüsü'ne göre keşif, karmaşık jeolojik koşullar nedeniyle arama teknolojilerindeki ilerlemeler ve yıllar süren arama çalışmaları sayesinde gerçekleşebildi.

Enstitüde profesör olan Xu Yiming, yeni keşfedilen lityum rezervinin Linwu'nun bağlı olduğu Chenzhou kentine mevcut yeni enerji sektörünü daha da geliştirmesi için kaynak sağlayacağını söyledi.

Lityum, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve mobil iletişim gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan önemli bir element.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Çin Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü ocak ayında yaptığı açıklamada, lityum rezervleri küresel toplamın yüzde 16,5'ine ulaşan Çin'in dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirtmişti.