Çin\'de 500 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu

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KUNMİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Qujing kentinde bulunan Malong bölgesindeki bir otoyol hizmet alanının inşaat sahasında keşfedilen malungia fosili, 20 Aralık 2023.
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki bir otoyol hizmet bölgesinin inşaatı, sahada 500 milyon yıl öncesine ait paleontolojik fosillerin keşfedilmesi üzerine askıya alındı. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
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