Çin'de 5G abone sayısı 1,3 milyara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de 5G abone sayısı 1,3 milyara ulaştı

Çin\'de 5G abone sayısı 1,3 milyara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de 5G abone sayısı temmuz sonunda 1,3 milyara ulaşarak toplam mobil aboneliğin %70,5'ini oluşturdu. 5G baz istasyonları 5,15 milyona çıkarken, mobil internet trafiği yıllık %17,6 arttı. Altyapıdaki bu büyüme, Dijital Çin hedefleri doğrultusunda sürüyor.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 5G ağını genişletmeye devam ederken, ülkedeki 5G cep telefonu abonesi sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 1,3 milyara ulaştı. Bu, ülkedeki toplam cep telefonu aboneliklerinin yüzde 70,5'ine karşılık geliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkenin üç büyük telekomünikasyon operatörü ve China Broadnet'in toplam cep telefonu abonesi sayısı temmuz sonu itibarıyla 1,85 milyara yükseldi.

Ülkenin yeni tip altyapı inşası da yılın ilk yedi ayında istikrarlı ilerleme sergiledi. 5G baz istasyonu sayısı temmuz sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre 316.000 net artışla 5,15 milyona ulaştı.

Mobil internet trafiği de söz konusu dönemde hızla büyüyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 258,7 milyar gigabayta çıktı.

Üç büyük telekom operatörüne kayıtlı, mobil nesnelerin interneti terminal kullanıcısı sayısı ise temmuz sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre 105 milyon artarak 2,99 milyar oldu.

Sabit geniş bant kullanıcılarının gigabit hizmetlerine yönelimi sürerken, temmuz sonu itibarıyla üç büyük telekom operatörünün sabit geniş bant abone sayısı 702 milyon olarak kaydedildi. Bu rakamın 260 milyonunu oluşturan gigabit geniş bant kullanıcıları, geniş bant kullanıcısı tüm abonelerin yüzde 37,1'ine karşılık geldi. Bu, geçen yılın sonuna göre 2,6 puan artışa işaret ediyor.

Çin, dünyanın en geniş bilgi altyapısını kurmuş durumda. Her ilçede gigabit optik ağ erişimi bulunan ülkede, tüm kasabalar ve idari köylerin yüzde 95'inden fazlası da 5G ağları kapsamında bulunuyor.

15. Beş Yıllık Plan'a (2026-2030) göre Çin, Dijital Çin inisiyatifini ilerleterek, dijital ekonominin temel sektörlerinin katma değerini 2030 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 12,5'ine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Cep Telefonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 5G abone sayısı 1,3 milyara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de 5G abone sayısı 1,3 milyara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement