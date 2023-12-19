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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 127 Ölü - Son Dakika
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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 127 Ölü

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 127 kişi hayatını kaybetti. Depremde ayrıca 536 kişi yaralandı ve bölgedeki altyapıda zararlar meydana geldi. Kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Çin\'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 127 Ölü
19.12.2023 - 18:29,
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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 127 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 113, komşu Çinghay eyaletinde 14 kişi hayatını kaybetti.

İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 536, Çinghay'da ise 198 kişi yaralandı.

Eyaletin merkezi Lancou'da da hissedilen deprem nedeniyle çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi ve depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı.

Kurtarma çalışmaları için yerel afet yardım, itfaiye, asker ve polis birimlerinden 4 bine yakın görevli bölgeye sevk edildi.

Ayrıca çadır, katlanır yatak, battaniye gibi yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırıldığı, geçici çadır kent yerleşimlerinin oluşturulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu aktardı.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

Depremin ardından geçen 10 saatte en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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