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Çin'de 6,2 Büyüklüğündeki Depremde 118 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de 6,2 Büyüklüğündeki Depremde 118 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi hayatını kaybederken, komşu Qinghai eyaletinde ise 13 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü iki eyalet arasındaki sınırdan 5 kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

Çin\'de 6,2 Büyüklüğündeki Depremde 118 Kişi Hayatını Kaybetti
19.12.2023 - 10:53,
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HAİDONG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gansu eyaletinde 105, komşu Qinghai eyaletinde ise 13 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Yerel yetkililere göre, depremin merkez üssünün iki eyalet arasındaki sınırdan 5 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Qinghai eyaletindeki birçok bölgede güçlü sarsıntılar hissedildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de 6,2 Büyüklüğündeki Depremde 118 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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