Çin'de 72,7 milyar yuanlık Pinglu Kanalı açıldı, batı bölgelerinin dışa açılımı artacak - Son Dakika
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Çin'de 72,7 milyar yuanlık Pinglu Kanalı açıldı, batı bölgelerinin dışa açılımı artacak

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Çin\'de 72,7 milyar yuanlık Pinglu Kanalı açıldı, batı bölgelerinin dışa açılımı artacak
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Güneydoğu Asya'ya kestirme ticaret güzergahı sağlayan Pinglu Kanalı'nın resmen açılmasıyla batı bölgelerinin dışa açılımının daha da artacağını söyledi.

NANNİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Güneydoğu Asya'ya kestirme bir ticaret güzergahı sağlayan Pinglu Kanalı'nın resmen açılmasıyla birlikte ülkenin batı bölgelerinin dışa açılımının daha da artacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding çarşamba günü Qinzhou'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pinglu Kanalı'nın dört yıl süren zorlu çalışmalar sonucunda tamamlanıp ulaşıma açıldığını belirtti.

Ding, kanalın açılışının, Beibu Körfezi'nde birinci sınıf bir uluslararası geçit limanı inşa etmeye, batı bölgelerinde dışa açılımı genişletmeye ve yeni bir kalkınma modelinin oluşturulmasına daha fazla katkı sağlamaya yönelik bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

72,7 milyar yuan (yaklaşık 10,75 milyar ABD doları) maliyetle inşa edilen 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı, Guangxi'nin merkezi Nanning'i Beibu Körfezi'ne bağlıyor.

Bir gemiye binerek kanal boyunca seyrüsefer faaliyetlerini ve ekolojik koruma çalışmalarını da denetleyen Ding, nehir, demiryolu ve deniz taşımacılığını bir araya getiren çok modlu taşımacılığın kilit önemdeki altyapılarından biri olan Pinglu Kanalı'nın, Yeni Batı Kara-Deniz Koridoru'nun ana projesi olduğunu dile getirdi.

Ding, koordineli deniz ve kara taşımacılığının ve iç ve dış bağlantı imkanlarının avantajlarından tam olarak yararlanmak üzere kanalın sorunsuz şekilde işletilip yönetilmesi ve taşımacılık kapasitesine verilen desteğin ve kargo kaynaklarının organizasyonunun güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ding, bu sayede iç bölgeleri denize bağlayan bu önemli su yolunun güvenli ve etkin şekilde işletileceğini ve ekonomik, sosyal ve ekolojik faydaların organik bir bütün haline gelmesinin sağlanacağını kaydetti.

Guangxi'nin denize erişim imkanlarından yararlanma ve açık kalkınma hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklenmesinde kilit öneme sahip olan kanal, hem Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki bağlantı imkanlarının güçlendirilmesine hem de yüksek kaliteli ortaklaşa Kuşak ve Yol inşasına yeni bir ivme kazandırıyor.

Kaynak: Xinhua
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